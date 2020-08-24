Вчені зловили загадковий повторюваний сигнал з космосу і з'ясували його джерело

Вчені зловили сигнал з космосу (колаж: РБК-Україна)

Астрономи знову зафіксували потужний радіосигнал з космосу

Вченим вдалося зловити загадковий сигнал із космосу, який повторюється з певною циклічністю. Астрономи говорять, що швидкі радіосплески (FRB) дуже загадкові, тому ніколи немає гарантії зловити їх знову з того ж джерела.

А ось джерело під назвою FRB 121102 не просто повторюється, воно повторюється з помітним циклом. "Мовчить" 67 днів, а потім протягом приблизно 90 днів, знову прокидається, "випльовуючи" повторювані мілісекундні радіоспалахи, перш ніж замовкнути. Потім весь 157-денний цикл повторюється, пише Sciencealert.

Вчені кажуть, що швидкі радіосплески тривають всього кілька мілісекунд. До нас вони доходять від галактик на відстані від мільйонів до мільярдів світлових років. Але вони надзвичайно могутні, адже за ці мілісекунди можуть випустити стільки енергії, скільки сотні мільйонів Сонць.

У більшості випадків вони спалахують тільки раз, але бувають і винятки. Зараз вчені впритул наблизилися до розгадки цієї таємниці.

Ще до того, як повторюваний цикл був виявлений астрономом з Манчестерського університету Каустубом Раджвадом і його командою, FRB 121102 вже був відомий як найактивніший з виявлених швидких радіосплесків, і кілька разів давав повторювані сплески з моменту свого відкриття у 2012 році.

Астрономам вдалося відстежити і джерело цього сплеску. Це зоряне утворення в карликовій галактиці на відстані 3 мільярдів світлових років від нас.

Раніше вчені з'ясували, що джерелом загадкових радіосигналів з космосу можуть магнетари - нейтронні зірки, що мають винятково сильне магнітне поле. Їх діаметр всього 20-30 кілометрів, але маса більше Сонця.