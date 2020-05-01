Ученые поймали мощный радиосигнал из космоса и назвали его источник

Ученым удалось приблизиться к разгадке радиосигналов, получаемых из космоса. 28 апреля обсерватории по всему миру зафиксировали вспышку звезды в 30 тысячах световых лет от Земли. Это был одиночный всплеск мощных радиоволн продолжительностью 0,1 секунды, пишет Sciencealert.

Всплеск издал магнетар Млечного Пути (под названием SGR 1935 + 2154). Магнетары - это тип нейтронных звезд, обладающие исключительно сильным магнитным полем. Их диаметр всего 20-30 километров, но масса больше Солнца.

Вероятно, ученые приблизятся к разгадке одной из самых увлекательных загадок космоса - FRB (Fast Radio Bursts) - быстрых радиовсплесков. Астрономы анализируют данные, но похоже, что именно магнетары являются источниками радиосигналов из космоса.

Астрономы поймали радиосигнал из космоса (twitter.com/evanocathain)

FRB были впервые обнаружены в 2007 году, и среди гипотез о их происхождении была версия об инопланетном. Не исключено, что теперь источником их происхождения объявят магнетары.

Отметим, что сигнал был настолько мощным, что телескоп, предназначенный для сканирования неба, не смог его количественно оценить.

Ученые говорят, что если окончательно будет доказано, что именно магнетары подают загадочные сигналы, это не значит, что они - единственные источники радиовсплесков в космосе. Ведь некоторые сигналы ведут себя по-разному и повторяются непредсказуемо.

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