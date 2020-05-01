Вчені зловили потужний радіосигнал з космосу і назвали його джерело

Вченим вдалося наблизитися до розгадки радіосигналів, одержуваних з космосу. 28 квітня обсерваторії по всьому світу зафіксували спалах зірки в 30 тисячах світлових років від Землі. Це був поодинокий сплеск потужних радіохвиль тривалістю 0,1 секунди, пише Sciencealert.

Сплеск видав магнітар Чумацького Шляху (під назвою SGR 1935 + 2154). Магнітари - це тип нейтронних зірок, які мають виключно сильне магнітне поле. Їх діаметр всього 20-30 кілометрів, але маса більше Сонця.

Певно, вчені наблизяться до розгадки однієї з найбільш захоплюючих загадок космосу - FRB (Fast Radio Bursts) - швидких радіосплесків. Астрономи аналізують дані, але схоже, що саме магнітари є джерелами радіосигналів з космосу.

Астрономи зловили радіосигнал з космосу (twitter.com/evanocathain)

FRB були вперше виявлені у 2007 році, і серед гіпотез про їх походження була версія про інопланетне. Не виключено, що тепер джерелом їх походження оголосять магнітари.

Зазначимо, що сигнал був настільки потужним, що телескоп, призначений для сканування неба, не зміг його кількісно оцінити.

Вчені говорять, що якщо буде остаточно доведено, що саме магнітари подають загадкові сигнали, це не означає, що вони - єдині джерела радіосплесків у космосі. Адже деякі сигнали поводяться по-різному і повторюються непередбачувано.

Раніше ми писали, що до Землі на величезній швидкості несеться потенційно небезпечний півторакілометровий астероїд.