Ученые показали, как выглядело существо, жившее 68 миллионов лет назад (фото)

Открытие существа, похожего на" зубастого тукана", которое жило около 68 миллионов лет назад, перевернуло предположения о разнообразии птиц, живших рядом с динозаврами. Ученые назвали древнейший вид Falcatakely forsterae. На самом деле находка была случайной: ученые практически упустили из виду окаменелость. Только во время компьютерной томографии удалось разглядеть, что образец заслуживает большего внимания. Об этом пишет Science Alert.

Оказывается, что высокий, похожий на косу клюв, хотя и напоминает клюв тукана, принадлежит виду, с которым ученые ранее не имели дела.

Художник реконструирует Falcatakely forsterae (изображение: Mark Witton)

"Птицы в мезозойскую эру - между 250 миллионами и 65 миллионами лет назад имели "относительно похожие клювы", - сказал агентству AFP Патрик О'Коннор, ведущий автор исследования.

При этом новообнаруженный вид является исключением и во многом отличается от ранее найденных образцов. В черепе птицы скрывались и "другие сюрпризы". Кости, из которых он состоит не похожи на кости современных животных. Даже скелет отличается от птичьего - он похож больше на динозавров-тероподов, таких как дейноних и велоцираптор, отмечает автор исследования.

Выявить эти особенности было нелегкой задачей. Окаменелость была первоначально собрана в 2010 году на северо-западе Мадагаскара. Когда семь лет спустя исследователи наконец обратили на него свое внимание, они столкнулись с проблемой: череп и клюв были слишком хрупкими, чтобы извлечь их для исследования. Таким образом, команда использовала форму визуализации с высоким разрешением и цифровое моделирование, чтобы "виртуально препарировать" кости.

Как выглядела древнейшая птица (фото: O'Connor et al., Nature, 2020)

Затем они использовали 3D-принтеры, чтобы восстановить череп и сравнить его с другими известными видами. То, что они обнаружили, было почти невероятным. Дело не только в неожиданном клюве, но и в том факте, что клюв в окаменелости заканчивается единственным сохранившимся зубом, возможно, одним из многих, которые были у птицы.

"Эти черты придают черепу Фалькатакели почти комичный профиль - представьте себе существо, напоминающее крошечного, зубастого тукана", - писал автор исследования.

Ни один из примерно 200 видов птиц, известных с того периода, "не имеет черепа, похожего на Фалькатакли", добавил он.

Для О'Коннора это открытие является свидетельством потенциально огромных пробелов в знании о древних птицах.

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