Вчені показали, як виглядала істота, яка жила 68 мільйонів років тому (фото)

Відкриття істоти, схожої на" зубастого тукана", яка жила близько 68 мільйонів років тому, перевернуло припущення про різноманітність птахів, що жили поруч із динозаврами. Вчені відкрили найдавніший вид Falcatakely forsterae. Насправді знахідка була випадковою: вчені практично випустили з уваги скам'янілість. Тільки під час комп'ютерної томографії вдалося розгледіти, що зразок заслуговує більшої уваги. Про це пише Science Alert.

Виявляється, що високий, схожий на косу дзьоб, хоча і нагадує дзьоб тукана, належить виду, з яким вчені раніше не мали справи.

Художник реконструює Falcatakely forsterae (зображення: Mark Witton)

"Птахи в мезозойську еру - між 250 мільйонами та 65 мільйонами років тому мали "щодо схожі дзьоби", - сказав агентству AFP Патрік О'Коннор, головний автор дослідження.

При цьому нещодавно відкритий вид є винятком і багато в чому відрізняється від раніше знайдених зразків. У черепі птаха ховалися й "інші сюрпризи". Кістки, з яких він складається не схожі на кістки сучасних тварин та птахів. Навіть скелет відрізняється від пташиного - він схожий більше на динозаврів-тероподів, таких як дейноних і велоцираптор, відзначає автор дослідження.

Виявити ці особливості було нелегким завданням. Скам'янілість була спочатку зібрана у 2010 році на північному заході Мадагаскару. Коли через сім років дослідники нарешті звернули на неї свою увагу, вони зіткнулися з проблемою: череп і дзьоб були надто слабкими, щоб витягти їх для дослідження. Таким чином, команда використовувала форму візуалізації з високим дозволом і цифрове моделювання, щоб "віртуально препарувати" кістки.

Як виглядав найдавніший птах (фото: O'Connor et al., Nature, 2020)

Потім вони використовували 3D-принтери, щоб відновити череп і порівняти його з іншими відомими видами. Те, що вони виявили, було майже неймовірним. Справа не тільки в несподіваному дзьобі, але і в тому факті, що дзьоб у скам'янілості закінчується єдиним збереженим зубом, можливо, одним з небагатьох, які були у птиці.

"Ці риси надають черепу Фалькатакели майже комічний профіль - уявіть собі істоту, що нагадує крихітного зубастого тукана", - писав автор дослідження.

Ні один з приблизно 200 видів птахів, відомих з того періоду, "не має черепа, схожого на Фалькатаклу", додав він.

Для О'Коннора це відкриття є свідченням потенційно величезних прогалин у знанні про давніх птахів.

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