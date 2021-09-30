Ученые показали, как выглядел найденный новый вид динозавров

В Бразилии ученые обнаружили новый вид динозавров. Ему может быть около 70 миллионов лет. Длина этого вида составляла около 5 метров. Динозавры передвигались на двух задних лапах, и у них был короткие передние лапы и мощный хвост.

Он был хорошо приспособлен для бега, о чем свидетельствуют его мускулистые лапы и анатомия костей.

Впервые остатки этих динозавров нашли еще 20 лет назад, но только сейчас ученые с уверенностью могут сказать, что это новый ранее неизвестный вид.

Напомним, что в Киевской области ученые нашли окаменелости динозавра. Его кости лежали на глубине 30 метров в Малинском карьере. Эксперты считают, что этим костям не менее 40 миллионов лет.

Стоит отметить, что этот карьер известен тем, что там находят древние сокровища и останки животных. Ученые говорят, что динозавры могли обитать в этой местности.

Мы также писали о том, что в Великобритании обнаружили след динозавра, которому 220 миллионов лет. Данный след случайно увидела четырехлетняя девочка, которая гуляла по пляжу в Уэльсе со своим отцом и собакой.