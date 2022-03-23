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Ученые показали, как маленькие украинские реки сами уничтожают российского врага

Коллаж РБК-Украина: Ученые показали, как маленькие украинские реки сами уничтожают российского врага
Автор: Светлана Мащенко

Украинские реки помогают нашим защитникам изгонять российского врага с нашей земли. И не только большие - Днепр и Десна, Северский Донец и Южный Буг становятся существенным препятствием на пути агрессора. Маленькие реки, такие как Ирпень, разливаются, уничтожают понтонные мосты оккупанта и не дают ему продвинуться вперед.

Об этом рассказали в кафедре гидрологии и гидроэкологии КНУ им. Тараса Шевченко.

"Сотни средних и малых рек страны выполняют такую роль. Особенно там, где своевременно взорваны мосты и обеспечена огневая поддержка ВСУ для уничтожения понтонных переправ, которые пытается навести враг", - говорится в сообщении.

В частности, прославилась небольшая река Ирпень, которая впадает в Киевское море. Водоем стал дополнительной защитой рубежей Киева с северо-западного и западного направлений.

Разлив реки и подтопление ее долины в результате подрыва шлюзов в месте впадения Ирпеня в Киевское водохранилище осложнили маневры агрессора.

На фото видно, как техника врага плавает в небольшой реке, которую ему не удалось форсировать.

Отметим, что в селе Мощун, что вблизи реки Ирпень образовалась своя "Чернобаевка". Враг уже пять раз (по состоянию на вечер 21 марта) пытался сделать там переправу. Однако его техника теперь плавает в реке.

Вот так все было по состоянию на 18 марта.

Ранее мы писали, что российский солдат переехал танком своего командира, отомстив за убитых "друзей".

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