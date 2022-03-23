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Вчені показали, як маленькі українські річки самі знищують російського ворога

Колаж РБК-Україна: Вчені показали, як маленькі українські річки самі знищують російського ворога
Автор: Світлана Мащенко

Українські річки допомагають нашим захисникам виганяти російського ворога з нашої землі. І не тільки великі - Дніпро та Десна, Сіверський Донець та Південний Буг стають суттєвою перешкодою на шляху агресора. Маленькі річки, такі як Ірпінь, розливаються, знищують понтонні мости окупанта і не дають йому просунутися вперед.

Про це розповіли в Кафедрі гідрології та гідроекології КНУ ім. Тараса Шевченка.

"Сотні середніх і малих річок країни виконують таку роль. Особливо там, де своєчасно підірвано мости та забезпечено вогневу підтримку ВСУ для знищення понтонних переправ, які намагається навести ворог", - говориться в повідомленні.

Зокрема, прославилася невеличка річка Ірпінь, яка впадає в Київське море. Водойма стала додатковим захистом рубежів Києва з північно-західного та західного напрямів.

Розлив річки та підтоплення її долини внаслідок підриву шлюзів в місці впадіння Ірпеня у Київське водосховище ускладнили маневри агресора.

На фото видно, як техніка ворога плаває в невеличкій річці, яку йому не вдалося форсувати.

Зазначимо, що в селі Мощун, що поблизу річки Ірпінь утворилася своя "Чорнобаївка". Ворог вже п'ять разів (станом на вечір 21 березня) намагався зробити там переправу. Проте його техніка тепер плаває в річці.

Ось так все було станом на 18 березня.

Раніше ми писали, що російський солдат переїхав танком свого командира, помстившись за вбитих "друзів".

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