Ученые показали, как коронавирус повлиял на экологию: шокирующие видео

Коронавирус и экология (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус "помог" существенно очистить воздух от загрязнений

Коронавирус, несмотря на его губительную природу для человека, смог повлиять на спасение экологии. Из-за вынужденной паузы во многих отраслях промышленности Китай получил чистый воздух, а Венеция - прозрачную воду и дельфинов в каналах. Ученые опубликовали видео на котором видно, насколько полезной оказалась эпидемия для природы.

NASA и спутники мониторинга загрязнения Европейского космического агентства зафиксировали существенное снижение вредных выбросов в атмосферу. Так, над Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.

Как указывается в агентстве NASA, уменьшения загрязнения NO2 сначала заметили вокруг Уханя, где впервые обнаружили коронавирус и внедрили карантин. Постепенно этот эффект ввиду введения ограничительных мер на работу производств, распространился на территории всего государства. Вредный газ выделяют машины, электростанции и промышленные объекты. А из-за карантина промышленность и транспортное сообщение встали "на паузу".

"Впервые я увидел такое резкое снижение выбросов на такой большой территории", - сказал Фэй Лю, исследователь качества воздуха в НАСА в Центре космических полетов Годдарда.

Эксперт отметил, что подобное явление наблюдалось на территории нескольких стран в 2008 году во время экономического спада. Но уменьшение выбросов было более постепенным.

Об улучшении экологического положения в связи с карантинными мерами из-за коронавируса стало известно и в других странах.

Из всех европейских стран коронавирус "ударил" больнее всего по Италии. Но жители Венеции увидели неожиданный положительный результат карантинных мероприятий. Ее всемирно известные каналы перестали засоряться туристами, по ним сейчас не ходят лодки. Как следствие - горожане впервые за много лет увидели прозрачную воду в каналах.

Однако Пьерпаоли Кампострини, управляющий директор Консорциума по руководству научными исследованиями Венецианской системы лагун, сообщил, что вода не стала более качественной.

"Низкое помутнение воды не значит чистоты. Она стала прозрачной, так как осадок со дна перестал подниматься в воду", - сказал он.

Как эпидемия коронавируса повлияла на экологию

В разных регионах Италии замечают дельфинов, лебедей и уток, возвращающихся к водным путям, где их давно не было. Поэтому ученые собираются тщательно изучить влияние вспышки коронавируса на окружающую среду.

Дельфины вернулись в Венецию

Напомним, что ранее тонны украинского мусора приплыли в ЕС.