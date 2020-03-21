Вчені показали, як коронавірус вплинув на екологію: шокуюче відео

Коронавірус і екологія (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус "допоміг" істотно очистити повітря від забруднень

Коронавірус, попри його згубну природу для людини, зміг вплинути на порятунок екології. Через вимушену паузу в багатьох галузях промисловості Китай отримав чисте повітря, а Венеція - прозору воду і дельфінів в каналах. Вчені опублікували відео, на якому видно, наскільки корисною виявилася епідемія для природи.

NASA і супутники моніторингу забруднення Європейського космічного агентства зафіксували істотне зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, над Китаєм показники діоксиду азоту наблизилися до норми.

Як вказується в агентстві NASA, зменшення забруднення NO2 спочатку помітили навколо Вуханя, де вперше виявили коронавірус і запровадили карантин. Поступово цей ефект через введення обмежувальних заходів на роботу виробництв, поширився на території всієї держави. Шкідливий газ виділяють машини, електростанції та промислові об'єкти. А через карантин промисловість і транспортне сполучення встали "на паузу".

"Вперше я побачив таке різке зниження викидів на такій великій території", - сказав Лю Фей, дослідник якості повітря в НАСА в Центрі космічних польотів Годдарда.

Експерт зазначив, що подібне явище спостерігалося на території декількох країн у 2008 році під час економічного спаду. Але зменшення викидів було більш поступовим.

Про поліпшення екологічного стану у зв'язку з карантинними заходами через коронавірус стало відомо і в інших країнах.

З усіх європейських країн коронавірус "вдарив" найболючіше по Італії. Але жителі Венеції побачили несподіваний позитивний результат карантинних заходів. Її всесвітньо відомі канали перестали засмічуватися туристами, по ним зараз не ходять човни. Як наслідок - городяни вперше за багато років побачили прозору воду в каналах.

Однак Пьерпаолі Кампостріні, керуючий директор Консорціуму з керівництва науковими дослідженнями Венеціанської системи лагун, повідомив, що вода не стала більш якісною.

"Низьке помутніння води не означає чистоти. Вона стала прозорою, через те, що осад з дна перестав підніматися в воду", - сказав він.

Як епідемія коронавіруса вплинула на екологію

У різних регіонах Італії помічають дельфінів, лебедів і качок, які повертаються по водних шляхах, де їх давно не було. Тому вчені збираються ретельно вивчити вплив спалаху коронавіруса на навколишнє середовище.

Дельфіни повернулися у Венецію

Нагадаємо, що раніше тонни українського сміття припливли в ЄС.