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Европа превратится в пустыню: синоптики дали устрашающий прогноз

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 19:22
Европа превратится в пустыню: синоптики дали устрашающий прогноз
Европа может стать пустыней из-за сильной засухи (фото: коллаж РБК-Украина)

Европе угрожает сильная засуха, которая превратит континент в пустыню

Европа в последнее время страдает от увеличения экстремальных погодных и климатических явлений. Кроме того, всему континенту угрожает обезвоживание из-за чего в упадке может оказаться сельское хозяйство.

Эксперты отметили, что такие изменения также затронут и Украину. К 2100 году стоимость сельскохозяйственных угодий в некоторых регионах на юге Европы снизится более чем на 80%.

Это может привести к заброшенности сельскохозяйственных земель. Эксперты полагают, что больше всего от таких изменений пострадают регионы Средиземноморья и юго-восточной Европы. Об этом сообщает Euronews.

Засуха наступит из-за повышения температуры воздуха и значительного уменьшения количества осадков на территории Европы. Кроме того, люди будут страдать из-за дефицита воды.

При этом, по данным Европейского агентства по окружающей среде, в Центральной и Восточной Европе сильные дожди могут увеличиться на 35%, что приведет к наводнению сельскохозяйственных земель.

Эксперты также отмечают, что повышение температуры воздуха за последние 40 лет позволило посевам расшириться на север. Поэтому есть предположение, что сдвиг будет продолжаться, и урожайность пойдет на возрастание.

Напомним, что экологи заявили о том, что Украина останется без рек из-за ухудшения состояния пресноводных ресурсов. При этом в некоторых областях Украины процент пахотных земель составляет более 80%.

Ранее сообщалось о том, что из-за глобального потепления на Земле разрушаются песчаные пляжи. По данным экспертов, большая часть песчаных пляжей Земли уже разрушаются из-за изменения климата, и ситуация может только стать хуже.

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