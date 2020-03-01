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В Китае резко сократились опасные выбросы в атмосферу

Новости » Общество     01.03.2020 - 16:10
В Китае резко сократились опасные выбросы в атмосферу
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Резкое снижение уровня загрязнения в Китае частично связано с коронавирусом

Спутниковые снимки NASA показали резкое снижение уровня загрязнений над Китаем, что частично связано с экономическим спадом из-за распространения эпидемии коронавируса Covid-19 в стране. Об этом сообщает Sky News.

NASA опубликовали спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае, которое, по словам космического агентства США, частично связано с коронавирусом, пишет издание.

Утверждается, что произошло значительное снижение содержания диоксида азота - ядовитого газа, который выделяется автотранспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами.

Ученые NASA отмечают, что сокращение загрязнения впервые зарегистрировали вблизи Уханя, но в конечном итоге очищение распространилось по всей стране.

Напомним, количество смертей от коронавируса в субботу 29 февраля возросло до 2932 человек. Так, на территории Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество инфицированных превысило 80 тыс. людей. За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

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