Ученые обнаружили потенциально заселенную планету, которая похожа на Землю: что о ней известно (фото)

Так, загадочную экзопланету открыла группа астрономов, работающая на большом телескопе (VLT) в Чили.

Ученые в исследовании определили планетную систему, центром которой является звезда L 98-59. Специалистов она заинтересовала, потому что планеты этой системы по своим характеристикам похожи на планеты внутренней части нашей Солнечной системы.

Ученые заметили заселенную планету, похожую на Землю (ESO)

Ученые определили, что методом измерения лучевых скоростей удалось открыть сразу несколько интересных объектов. Один из них - планета с массой вдвое меньше массы Венеры. Она оказалась самой легкой из всех планет указанной системы. Также были обнаружены "планета-океан" и похожая на землю планета, которая, вероятно, находится в "зоне обитаемости".

В частности, в астрономии ее также называют "зоной жизни" - это условная область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к земным.

"Открытая планета расположена в зоне обитаемости, возможно, имеет атмосферу, которая способна защищать и поддерживать развитие жизни", - говорит соавтор работы астроном Мария Роса Сапатеро Осорио, сотрудница Центра астробиологии в Мадриде.

Ученые заметили заселенную планету, похожую на Землю (ESO)

Отметим, что планета, которая похожа на Землю, то она изначально "пряталась" от наблюдений. Ранее ученые ее не замечали, и только недавно удалось установить, что она существует. Это космическое тело является пятой по счету планетой, если считать их расположение в порядке удаленности от звезды. Все признаки указывают на то, что на ее поверхности может существовать жидкая вода.

Добавим, что для изучения планетной системе L 98-59 группа астрономов использовала специализированный спектрограф ESPRESSO, смонтированный на телескопе VLT.