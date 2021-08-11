Вчені виявили потенційно заселену планету, яка схожа на Землю: що про неї відомо (фото)

Так, загадкову екзопланету відкрила група астрономів, що працює на великому телескопі (VLT) в Чилі.

Вчені у дослідженні визначили планетну систему, центром якої є зірка L 98-59. Фахівців вона зацікавила, тому що планети цієї системи за своїми характеристиками схожі на планети внутрішньої частини нашої Сонячної системи.

Вчені помітили заселену планету, схожу на Землю (ESO)

Науковці визначили, що методом вимірювання променевих швидкостей вдалося відкрити відразу декілька цікавих об'єктів. Один з них - планета з масою вдвічі менше маси Венери. Вона виявилася найлегшою з усіх планет зазначеної системи. Також були виявлені "планета-океан" і схожа на землю планета, яка, ймовірно, знаходиться в "зоні населеності".

Зокрема, в астрономії її також називають "зоною життя" - це умовна область в космосі, визначена з розрахунку, що умови на поверхні знаходяться в ній планет будуть близькі до земних.

"Відкрита планета, розташована в зоні населеності, можливо, має атмосферу, яка здатна захищати і підтримувати розвиток життя", - говорить співавтор роботи астроном Марія Роса Сапатеро Осоріо, співробітниця Центру астробіології в Мадриді.

Вчені помітили заселену планету, схожу на Землю (ESO)

Зазначимо, що планета, яка схожа на Землю, то вона спочатку "ховалася" від спостережень. Раніше вчені її не помічали, і тільки недавно вдалося встановити, що вона існує. Це космічне тіло є п'ятою за рахунком планетою, якщо вважати їх розташування в порядку віддаленості від зірки. Всі ознаки вказують на те, що на її поверхні може існувати рідка вода.

Додамо, що для вивчення планетної системи L 98-59 група астрономів використовувала спеціалізований спектрограф ESPRESSO, змонтований на телескопі VLT.