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Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее: ученые сделали заявление

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Понедельник 09 августа 2021 13:44
Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее: ученые сделали заявление Фото: в мире меняется климат (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Межправительственная группа экспертов по изменению климата сообщила, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее. Возможностей избежать катастрофических последствий от изменений климата уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет.

Сейчас средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию.

Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, политики договорились не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса. Это теоретически допустимая норма.

    Эксперты говорят, что по любому сценарию планета в среднем нагреется на 1,5 градуса к 2040 году. Если же выбросы углерода не сократятся в течение ближайших лет, порог в 1,5 градуса перейдут раньше.

    Долгосрочные последствия потепления неизбежны: в частности будет происходить повышение уровня моря, продолжают таять ледники. Если выбросы резко сократятся, глобальная температура поднимется выше 1,5 градуса к 2050 году.

    Такой уровень температуры приведет к тепловым волнам, более интенсивным штормам, засухам, наводнениям, пожарам, которые уже фиксируют в Западной Европе и США. В отчете отмечают, что ранее сильные осадки выпадали раз в 10 лет, но теперь их частота увеличилась на 30%, а засуха встречается на 70% чаще.

    Ученые говорят, что увеличение температуры более чем на 1,5 градуса изменит планету до неузнаваемости: возможны обвалы ледников и более масштабные пожары.

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