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Ученые обнаружили в носу бактерию, которая провоцирует болезнь Альцгеймера

Автор: Татьяна Самарук

Ученые во время эксперимента выяснили, что вирусы могут быстро перемещаться из носогорла в мозг, провоцируя характерные для нейродегенерации симптомы.

Исследования проводились учеными из Австралии, пишет New Atlas.

Что провоцирует болезнь

В частности, результаты в очередной раз подтвердили вирусную природу болезни Альцгеймера.

Специалисты рассказали, что бактерии, которые живут в носу, могут проникать в мозг через нервные окончания дыхательных путей, вызывая каскад характерных для болезни Альцгеймера событий.

Во время экспериментов с возбудителем пневмонии бактерией C. Pneumoniae на моделях мышей ученые отследили путь инфицирования.

Ученые обнаружили, что C. Pneumoniae в течение 72 часов после попадания в носовые пути инфицирует обонятельный и тройничный нервы, затем в обонятельную луковицу, а далее попадает в мозг.

Отмечается, что после попадания в центральную нервную систему бактерии вызвали несколько изменений, присущих болезни Альцгеймера. К тому же уже через несколько дней в мозгу начали скапливаться отложения белка бета-амилоида, а за несколько недель наблюдалась дисфункция генных путей, ассоциированных с болезнью.

В результате выяснилось, что болезнь Альцгеймера сначала вызывается вирусами и бактериями. Сейчас самым распространенным фактором риска считается вирус герпеса.

Ранее мы сообщали о натуральной приправе, которая может защитить от деменции и болезни Альцгеймера.

Также мы называли признаки болезни Альцгеймера.

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болезнь Альцгеймера