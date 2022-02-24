Ученые обнаружили в носу бактерию, которая провоцирует болезнь Альцгеймера

Что провоцирует болезнь

В частности, результаты в очередной раз подтвердили вирусную природу болезни Альцгеймера.

Специалисты рассказали, что бактерии, которые живут в носу, могут проникать в мозг через нервные окончания дыхательных путей, вызывая каскад характерных для болезни Альцгеймера событий.

Во время экспериментов с возбудителем пневмонии бактерией C. Pneumoniae на моделях мышей ученые отследили путь инфицирования.

Ученые обнаружили, что C. Pneumoniae в течение 72 часов после попадания в носовые пути инфицирует обонятельный и тройничный нервы, затем в обонятельную луковицу, а далее попадает в мозг.

Отмечается, что после попадания в центральную нервную систему бактерии вызвали несколько изменений, присущих болезни Альцгеймера. К тому же уже через несколько дней в мозгу начали скапливаться отложения белка бета-амилоида, а за несколько недель наблюдалась дисфункция генных путей, ассоциированных с болезнью.

В результате выяснилось, что болезнь Альцгеймера сначала вызывается вирусами и бактериями. Сейчас самым распространенным фактором риска считается вирус герпеса.