Болезнь Альцгеймера: эти признаки пропускать категорически нельзя

Болезнь Альцгеймера – неизлечимое заболевание. Однако есть медицинские способы снижения риска развития заболевания и методы продлить полноценную жизнь пациента как можно дольше.

Медики утверждают, что дефицит важных питательных веществ для мозга, в разы повышает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье Express.

Болезнь Альцгеймера характеризуется симптомами разрушительного состояния мозга с потерей памяти и когнитивных функций.

Исследования показывают, что потеря синаптических связей в головном мозге часто связана с дефицитом определенных витаминов.

Для сохранения когнитивных функций организму необходимо достаточное количество омега-3 и флаваноидов.

Также важен витамин D, который участвует в метаболизме костей и обладает защитным действием от респираторных заболеваний. А вот его дефицит вызывает запоры и плохой аппетит.

Необходимые витамины и питательные вещества можно получать из продуктов питания, а витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнца и солнечного света. В отсутствии солнца этот витамин можно получать из жирной рыбы, птицы, печени и яиц.

Риск развития деменции и болезни Альцгеймера при постоянной нехватке витамина D повышается на 53% и 70% соответственно.

Какие симптомы говорят о нехватке витамина D

Потеря аппетита

Бессонница

Жжение во рту и горле

Снижение веса

Ухудшение зрения

При более длительной нехватке витамина D начинается развитие остеопороза, у детей – рахит и проблемы с позвоночником.

Кроме того, медики утверждают, что полного здорового функционирования организма необходимы и другие витамины: А, В1, В2, В3, В12, В6, С, Е, К, фолиевая кислота.