Названа натуральная приправа, которая может защитить от деменции и болезни Альцгеймера

Исследователи пришли к выводу, что употребление одного натурального ингредиента способствует сохранению памяти и защищает мозг, снижает риск деменции и является профилактикой от болезни Альцгеймера, от которой до сих пор нет лекарств.

Отмечается, что в мире около 55 миллионов человек страдают деменцией, но формально диагноз поставлен только четверти. Это объясняется тем, что многие отмахиваются от своих симптомов как от неизбежного следствия старения.

К счастью, защитить от ухудшения когнитивных функций помогает такая специя - противовоспалительный продукт - как листья карри, что широко используется в некоторых странах в кулинарии.

Карри является приправой из смеси пряностей на основе корня куркумы. Считается, что она возникла в Индии, но к настоящему времени получила широкое распространение и используется повсеместно. Хотя у куркумы довольно сильный запах, вкус ее слабый и невыразительный, поэтому в приправу нередко добавляют другие компоненты.

Добавим, что специя куркума, как считается, также помогает укреплять нейронные связи в головном мозге.

Тут стоит отметить, что на самом деле доказательств того, что листья карри защищают от болезни Альцгеймера, не так уж мало.

Между тем мощные антиоксиданты травы делают ее отличным кандидатом для лечения этой болезни и даже других - рака и болезни сердца. Это было установлено во время одного исследования, опубликованного в Journal of Biological Chemistry, где исследователи смогли изучить действие порошка карри, вводя его грызунам.

Так, исследователи обнаружили, что у мышей, которые ели специю, в мозгу был низкий уровень бляшек - один из отличительных признаков болезни Альцгеймера.