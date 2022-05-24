Ученые обнаружили неожиданные последствия употребления лимона: новое исследование

Из положительных последствий употребления лимона можно назвать следующие: поддержка иммунитета, помощь почкам, контроль давления. А из отрицательных - частое употребление лимона может плохо влиять на зубы.

Лимон поддержит вашу иммунную систему

Лимон богат витамином С, что является важным микроэлементом, который помогает защитить естественную и адаптивную иммунную систему, поддерживая различные клеточные функции.

Фрукт даст здоровье вашим почкам

"Лимонная кислота, содержащаяся в лимонах, может влиять на рН мочи, уменьшая вероятность развития камней в почках", - говорит доктор Лорен Манакер.

Исследователи обнаружили, что цитрат - соль лимонной кислоты, связывается с кальцием и помогает блокировать образование камней.

Врачи говорят, что ежедневное употребление 1/2 стакана концентрата лимонного сока, разведенного в воде, может повысить уровень цитрата в моче и, вероятно, снизить риск образования камней в почках.

Поддержание артериального давления

Лимоны содержат флавоноид под названием гесперидин - растительное химическое вещество, которое обычно содержится в цитрусовых.

Гесперидин может быть полезен при заболеваниях кровеносных сосудов, таких как геморрой, варикозное расширение вен и плохая циркуляция. Это потенциально помогает кровеносным сосудам функционировать лучше, помогая уменьшить воспаление и поддерживать здоровое кровяное давление.

Лимон может вызвать эрозию зубов

Употребление большого количества лимона (лимонного сока) может привести к разрушению зубной эмали со временем.

"Лимоны кислые, и чрезмерная кислотность на ваших зубах может привести к эрозии зубов", - говорит Манакер.

Эрозия зубов - это химическая потеря минерализованных веществ зуба. Это чаще всего вызвано воздействием кислоты из пищи.

Если вы чувствуете зубную боль, особенно во время приема пищи, или вы чувствуете чувствительность зубов, подумайте о том, чтобы изменить свои привычки в еде и питье.