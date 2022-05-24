Вчені виявили несподівані наслідки вживання лимону: нове дослідження

З позитивних наслідків вживання лимону можна назвати такі: підтримка імунітету, допомога ниркам, контроль тиску. А з негативних - часте вживання лимону може погано впливати на зуби.

Лимон підтримає вашу імунну систему

Лимон багатий на вітамін С, що є важливим мікроелементом, який допомагає захистити природну та адаптивну імунну систему, підтримуючи різні клітинні функції.

Фрукт дасть здоров'я вашим ниркам

"Лимонна кислота, що міститься в лимонах, може впливати на рН сечі, зменшуючи ймовірність розвитку каменів у нирках", - каже лікарка Лорен Манакер.

Дослідники виявили, що цитрат - сіль лимонної кислоти, зв’язується з кальцієм і допомагає блокувати утворення каменів.

Лікарі кажуть, що щоденне вживання 1/2 склянки концентрату лимонного соку, розведеного у воді, може підвищити рівень цитрату в сечі і, ймовірно, знизити ризик утворення каменів у нирках.

Підтримка артеріального тиску

Лимони містять флавоноїд під назвою гесперидин - рослинну хімічну речовину, яка зазвичай міститься в цитрусових.

Гесперидин може бути корисним при захворюваннях кровоносних судин, таких як геморой, варикозне розширення вен і погана циркуляція. Це потенційно допомагає кровоносним судинам функціонувати краще, допомагаючи зменшити запалення та підтримувати здоровий кров'яний тиск.

Лимон може викликати ерозію зубів

Вживання великої кількості лимону (лимонного соку) може призвести до руйнування зубної емалі з часом.

"Лимони кислі, і надмірна кислотність на ваших зубах може призвести до ерозії зубів", - каже Манакер.

Ерозія зубів - це хімічна втрата мінералізованих речовин зуба. Це найчастіше викликано впливом кислоти з їжі.

Якщо ви відчуваєте зубний біль, особливо під час прийому їжі, або ви відчуваєте чутливість зубів, подумайте про те, щоб змінити свої звички в їжі та пиття.