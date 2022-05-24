Вчені виявили несподівані наслідки вживання лимону: нове дослідження

Вчені розповіли про несподівані наслідки вживання лимону. Нові дослідження показали, що кислий фрукт може бути не тільки й корисним, але й чинити шкоду. Багато чого, звісно ж, залежить від кількості й частоти його вживання.
Про це пише Eatthis.
З позитивних наслідків вживання лимону можна назвати такі: підтримка імунітету, допомога ниркам, контроль тиску. А з негативних - часте вживання лимону може погано впливати на зуби.
Лимон багатий на вітамін С, що є важливим мікроелементом, який допомагає захистити природну та адаптивну імунну систему, підтримуючи різні клітинні функції.
"Лимонна кислота, що міститься в лимонах, може впливати на рН сечі, зменшуючи ймовірність розвитку каменів у нирках", - каже лікарка Лорен Манакер.
Дослідники виявили, що цитрат - сіль лимонної кислоти, зв’язується з кальцієм і допомагає блокувати утворення каменів.
Лікарі кажуть, що щоденне вживання 1/2 склянки концентрату лимонного соку, розведеного у воді, може підвищити рівень цитрату в сечі і, ймовірно, знизити ризик утворення каменів у нирках.
Лимони містять флавоноїд під назвою гесперидин - рослинну хімічну речовину, яка зазвичай міститься в цитрусових.
Гесперидин може бути корисним при захворюваннях кровоносних судин, таких як геморой, варикозне розширення вен і погана циркуляція. Це потенційно допомагає кровоносним судинам функціонувати краще, допомагаючи зменшити запалення та підтримувати здоровий кров'яний тиск.
Вживання великої кількості лимону (лимонного соку) може призвести до руйнування зубної емалі з часом.
"Лимони кислі, і надмірна кислотність на ваших зубах може призвести до ерозії зубів", - каже Манакер.
Ерозія зубів - це хімічна втрата мінералізованих речовин зуба. Це найчастіше викликано впливом кислоти з їжі.
Якщо ви відчуваєте зубний біль, особливо під час прийому їжі, або ви відчуваєте чутливість зубів, подумайте про те, щоб змінити свої звички в їжі та пиття.
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