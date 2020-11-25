Вчені виявили незвичайний амулет на стародавньїй мумії

Саркофаг (фото: pixabay.com)

Вчені досліджували стародавню мумію і знайшли на ній цікавий амулет

Вчені за допомогою атомного прискорювача знайшли на мумії, якій 2 тисячі років, незвичайний амулет. Передбачається, що цей амулет забезпечує духовний захист людини в загробному світі.

Мумія була виявлена ще в 1910 році. Її помістили в томограф, який і показав безліч артефактів. Атомний прискорювач допоміг вченим зрозуміти з якого матеріалу дані артефакти були виготовлені. Про це повідомляє видання Science.

Серед відкриттів був артефакт довжиною 7 міліметрів, зроблений з мінералу, названого кальцитом. Він знаходився поряд з животом мумії, де тіло було розрізано, щоб видалити органи під час муміфікації. Можливо, він був вирізаний у формі жука-скарабея, популярної форми для амулетів в Єгипті.

Мумія (фото: sciencemag.org)

Також з'ясувалося, що скелет мумії, довжина якого складає всього 94 сантиметри, належав дитині приблизно 5 років. Це дивно, враховуючи, що портрет, намальований на мумії, зображує дорослу жінку.

Таким чином, кажуть вчені, зображення не завжди могли точно відображати мертву людину всередині. В даному конкретному випадку зображення може представляти те, як дівчинка могла б виглядати, якби дожила до дорослого життя.

Нагадаємо, вчені виявили в Єгипті стародавнє поховання з більш ніж 100 непошкоджених саркофагів. Їх вік становить понад 2,5 тисячі років і це найбільша подібна знахідка у 2020 році.

Раніше вчені знайшли красиві артефакти на тілах стародавніх мумій.