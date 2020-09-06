Ученые обнаружили неизвестный экзотический объект: удивительное открытие

Международная группа астрономов обнаружила неизвестный ранее экзотический объект GW190814. По данным исследователей, открытие является уникальным и сложным для распознавания. Имеющиеся данные дают возможность предположить, что объект является либо черной дырой, либо нейтронной звездой.

Найденный объект по массе занимает промежуточное положение между черными дырами и нейтронными звездами, говорится в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Исследователи коллаборации LIGO зафиксировали гравитационные волны, которые были испущены при слиянии черной дыры с 22-24 массами Солнца и неизвестного небесного тела, чья масса достигает 2,5-2,6 массы Солнца. Источник волн располагался на расстоянии от 652 миллионов до 932 миллионов световых лет. Второй объект является либо самой легкой черной дырой, либо самой тяжелой нейтронной звездой.

Согласно расчетам ученых, такие события, которые относятся к новому классу слияния, происходят раз в год в объеме пространства 1-23 кубических гигапарсек (один парсек равен 3,26 светового года). Астрофизические модели предсказывают, что двойные системы с подобным соотношением масс объектов, могут возникать несколькими путями, но вряд ли формируются в шаровых скоплениях. Однако собственные массы объектов и частота слияний ставят под сомнение все современные модели формирования таких систем в плотных звездных средах.

Ученые предполагают, что второй объект, скорее всего, является черной дырой, но не могут полностью исключить вероятность, что он представляет собой нейтронную звезду. Астрономы считают, что открытие позволит лучше понять процессы, приводящие к появлению компактных небесных тел, а в ближайшем будущем будет обнаружено больше таких событий.

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