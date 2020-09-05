США хотят создать космические системы, неуязвимые для хакеров

Фото: хакеры (РБК-Украина)

США намерены уделить особое внимание кибербезопасности при разработке новых космических систем. Их планируется сделать неуязвимыми для хакеров.

Об этом говорится в меморандуме Белого дома, опубликованном на его сайте.

В докумнте отмечается, что космические системы полагаются на информационные системы и сети, начиная с концептуального проектирования и заканчивая запуском и полетами.

" Кроме того, передача команд, управления и информации о миссии между космическими аппаратами и наземными сетями основана на использовании радиочастотно-зависимых каналов беспроводной связи. Эти системы, сети и каналы могут быть уязвимы для злонамеренных действий, которые могут отрицать, ухудшать или нарушать космические операции или даже уничтожать спутники", - говорится в меморандуме.

"Необходимо вести непрерывный мониторинг и осуществлять адаптацию для уменьшения вредоносной киберактивности, которая может быть направлена на манипулирование, разрушение или слежку за операциями космических систем", - говорится в документе.

Разработчиков таких систем обяжут продумать механизмы защиты от глушения сигнала с помощью проверенных шифровальных систем и новейших передатчиков.

Отметим, что Космические силы армии США появились в декабре 2019 года. Их доктрина предполагает активные наступательные действия и атаку объектов на земле и в космосе в случае вооруженного конфликта.

Напомним, ранее в США заявили, что разработали стратегию обороны в космическом пространстве в ответ на угрозу из Китая.