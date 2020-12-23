Ученые обнаружили интересную зимнюю привычку древних людей

Древние люди впадали в зимнюю спячку (коллаж: РБК-Украина)

Ученые полагают, что наши предки впадали в зимнюю спячку на всю зиму. Но недавно опубликованное исследование показало, что ранние люди обладали этой способностью в какой-то момент развития человечества. Результаты, хотя и предварительны, доказывают, что зимняя спячка человека была очень похожа на наблюдаемую у бурых медведей.

Исследователи полагают, что некоторые из наших предков, чьи останки были обнаружены в испанской пещере под названием Сима де-лос-Уэсос, могли умереть во время зимней спячки. Эта глубокая шахта в пещере мэр Сьерра-де-Атапуэрка является домом для невероятного количества окаменелостей, причем археологи обнаружили тысячи останков скелетов гоминин, которым около 430 000 лет. Об этом пишет Science Alert.

Гипотеза о зимней спячке согласуется с генетическими данными и тем фактом, что гоминины рода Sima de los Huesos жили в ледниковый период, подчеркивают исследователи. Предположение специалистов состоит в том, что предки современного человека пытались спать в более холодные месяцы, и поэтому их кости имеют шрамы из-за нескольких месяцев сна без достаточного количества жировых запасов, недостатка витамина D и - у подростков - странных сезонных скачков роста.

"Хотя многие вопросы об их жизненной истории и метаболизме все еще остаются открытыми, нет никаких сомнений относительно огромных последствий зимней спячки, где гибернация имеет значения для изучения физиологии и истории жизни", - пишут они.

Напомним, что ранее ученые показали, как выглядели животные, существовавшие 250 миллионов лет назад.

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