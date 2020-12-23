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Вчені виявили цікаву зимову звичку давніх людей

Середа 23 грудня 2020 21:44
Вчені виявили цікаву зимову звичку давніх людей
Стародавні люди впадали в зимову сплячку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Вчені вважають, що наші предки впадали в зимову сплячку на всю зиму. Але нещодавно опубліковане дослідження показало, що ранні люди володіли цією здатністю в якийсь момент розвитку людства. Результати, хоча і попередні, доводять, що зимова сплячка людини була дуже схожа на спостережувану у бурих ведмедів.

Дослідники вважають, що деякі з наших предків, чиї останки були виявлені в іспанській печері під назвою Сіма де-лос-Уесос, могли померти під час зимової сплячки. Ця глибока шахта в печері мер Сьєрра-де-Атапуерка є домом для неймовірної кількості скам'янілостей, причому археологи виявили тисячі останків скелетів гомінін, яким близько 430 000 років. Про це пише Science Alert.

Гіпотеза про зимову сплячку узгоджується з генетичними даними й тим фактом, що гомініни роду Sima de los Huesos жили в льодовиковий період, підкреслюють дослідники. Припущення фахівців полягає в тому, що предки сучасної людини намагалися спати в більш холодні місяці, і тому їх кістки мають шрами через кілька місяців сну без достатньої кількості жирових запасів, нестачу вітаміну D і - у підлітків - дивних сезонних стрибків зростання.

"Хоча багато питань про їх життєву історію та метаболізм все ще залишаються відкритими, немає ніяких сумнівів щодо величезних наслідків зимової сплячки, де гібернація має значення для вивчення фізіології та історії життя", - пишуть вони.

Нагадаємо, що раніше вчені показали, як виглядали тварини, що існували 250 мільйонів років тому.

Також ми писали, що археологи знайшли у стародавній гробниці незвичайні прикраси, яким більше тисячі років.

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