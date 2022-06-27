Ученые выяснили, что вакцина от гриппа может защитить от еще одной болезни

Ученые из Хьюстонского университета выяснили, что вакцинированные от гриппа люди имеют на 40% меньший риск развития болезни Альцгеймера в течение четырех лет после проведения вакцинации.
Об этом говорится в результатах исследования, которые опубликованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.
Специалисты в исследовании проверяли связь между вакцинацией от гриппа и риском развития болезни Альцгеймера. В частности, в исследовании участвовали пациенты в возрасте 65 лет и старше.
По словам автора исследования Аврама Бухбиндера, вакцинация против гриппа у пожилых людей снижает риск развития болезни Альцгеймера в несколько раз.
"Сила защитного эффекта от вакцины увеличивалась с количеством лет, в течение которых человек проводил ежегодную вакцинацию против гриппа. То есть у людей, которые ежегодно вакцинировались против гриппа, наблюдался наименьший риск развития болезни Альцгеймера", - сказал он.
Также согласно результатам исследования, только у 5,1% вакцинированных от гриппа пациентов была обнаружена болезнь Альцгеймера.
Эксперты добавили, что основные механизмы, как вакцинация от гриппа защищает от развития болезни Альцгеймера, требуют дальнейшего изучения.
Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание, которое прогрессирует в медленном темпе и постепенно уничтожает клетки мозга.
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