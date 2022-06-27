Вчені з'ясували, що вакцина від грипу може захисти від ще однієї хвороби

Вчені з Х'юстонського університету з'ясували, що вакциновані від грипу люди мають на 40% менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера протягом чотирьох років після проведення вакцинації.
Про це йдеться у результатах дослідження, які опубліковані в журналі Journal of Alzheimer’s Disease.
Фахівці у дослідженні перевіряли зв’язок між вакцинацією від грипу ти ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Зокрема, у дослідженні взяли участь пацієнти у віці 65 років і старше.
За словами автора дослідження Аврама Бухбіндера, вакцинація проти грипу у літніх людей знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера в кілька разів.
"Сила захисного ефекту від вакцини збільшувалася з кількістю років, протягом яких людина проводила щорічну вакцинацію проти грипу. Тобто у людей, які щорічно вакцинувалися проти грипу, спостерігався найменший ризик розвитку хвороби Альцгеймера", - сказав він.
Також згідно з результатами дослідження, лише у 5,1% вакцинованих від грипу пацієнтів була виявлена хвороба Альцгеймера.
Експерти додали, що основні механізми, як вакцинація від грипу захищає від розвитку хвороби Альцгеймера, потребують подальшого вивчення.
Хвороба Альцгеймера - це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує в повільному темпі й поступово знищує клітини мозку.
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