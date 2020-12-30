Ученые обнаружили доисторический наскальный рисунок, возрастом 4 тысячи лет

Ученые обнаружили доисторический наскальный рисунок, возраст которого составляет около 4 тысяч лет, в районе индийского города Камаредди. Древнюю "картину" заметил историк Сатьянараяна Дьяванапалли во время исследования храма в окрестностях деревни Тандур.

Рисунок находится на крыше святыни, расположенной на вершине холма, примерно в одном километре от храма. Об этом сообщает The New Indian Express.

"Когда я увидел крышу святыни, я был потрясен, обнаружив на потолке большую картину. Картина была нарисована красной охрой", - заявил эксперт.

Благодаря своему опыту он смог выяснить, что крыша святыни была высечена из соседней пещеры, в которой изначально была нарисована картина. При этом на храм была поставлена плита.

В Индии нашли доисторический наскальный рисунок (фото: newindianexpress.com)

На рисунке изображен человек в прыжке, правая рука замахивается мечом, а левая - в положении равновесия. У него широкая грудь и в целом он выглядит мужественно.

Художник, создавший картину, возможно, применил металлический инструмент из железа для измельчения извести. Таким образом он подготовил фон для рисунка и растер пигменты цвета охры, чтобы нарисовать картину.

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