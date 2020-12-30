Вчені виявили доісторичний наскельний малюнок, віком 4 тисячі років

Вчені виявили доісторичний наскельний малюнок, вік якого складає близько 4 тисяч років, в районі індійського міста Камаредди. Стародавню "картину" помітив історик Сатьянараяна Дьяванапаллі під час дослідження храму в околицях села Тандур.

Малюнок знаходиться на даху святині, розташованої на вершині пагорба, приблизно в одному кілометрі від храму. Про це повідомляє The New Indian Express.

"Коли я побачив дах святині, я був вражений, виявивши на стелі велику картину. Картина була намальована червоною вохрою", - заявив експерт.

Завдяки своєму досвіду він зміг з'ясувати, що дах святині був висічений з сусідньої печери, в якій спочатку була намальована картина. При цьому на храм була поставлена плита.

В Індії знайшли доісторичний наскельний малюнок (фото: newindianexpress.com)

На малюнку зображена людина в стрибку, права рука замахується мечем, а ліва - в положенні рівноваги. У нього широкі груди і в цілому він виглядає мужньо.

Художник, який створив картину, можливо, застосував металевий інструмент із заліза для подрібнення вапна. Таким чином він підготував фон для малюнка і розтер пігменти кольору охри, щоб намалювати картину.

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