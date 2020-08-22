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Ученые назвали возможную причину повторного заражения коронавирусом

Суббота 22 августа 2020 10:30
Ученые назвали возможную причину повторного заражения коронавирусом
Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)
Автор: Дарья Русина

Остается надежда на вакцины

Коронавирус до сих пор полностью не исследован. Есть много спорных моментов. Например, можно ли повторно заразиться коронавирусом? Ответ на вопрос предоставили ученые, опубликовав ссылку на статью в научном журнале Cell.

Высокий уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие иммунитета. Исследователи изучили органы умерших пациентов и заметили, что в них отсутствуют герминативные центры, которые являются неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.

Герминативные центры представляют собой структуры, возникающие в лимфатических узлах и селезенке во время инфекции или вакцинации. В них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти.

В-клетки позволяют организму быстро и эффективно распознать патоген и атаковать его в случае повторного заражения, однако загвоздка в том, что они перестают формироваться, если заболевание протекает тяжело. В этом и состоит основная проблема.

То есть антитела могут защищать людей в течение определенного времени и через несколько месяцев больные могут снова заразиться, и даже не один раз. К слову, на эффективность вакцин данный момент повлиять не должен.

Напомним, что больницы под Одессой переполнены больными с COVID-19.

Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрировали самое большое количество заболевших коронавирусом с начала пандемии.

А также рассказывали о том, что у прививки от коронавируса есть серьезные противопоказания и ее будут делать не всем.

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