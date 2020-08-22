Ученые назвали возможную причину повторного заражения коронавирусом

Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)

Остается надежда на вакцины

Коронавирус до сих пор полностью не исследован. Есть много спорных моментов. Например, можно ли повторно заразиться коронавирусом? Ответ на вопрос предоставили ученые, опубликовав ссылку на статью в научном журнале Cell.

Высокий уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие иммунитета. Исследователи изучили органы умерших пациентов и заметили, что в них отсутствуют герминативные центры, которые являются неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.

Герминативные центры представляют собой структуры, возникающие в лимфатических узлах и селезенке во время инфекции или вакцинации. В них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти.

В-клетки позволяют организму быстро и эффективно распознать патоген и атаковать его в случае повторного заражения, однако загвоздка в том, что они перестают формироваться, если заболевание протекает тяжело. В этом и состоит основная проблема.

То есть антитела могут защищать людей в течение определенного времени и через несколько месяцев больные могут снова заразиться, и даже не один раз. К слову, на эффективность вакцин данный момент повлиять не должен.

Напомним, что больницы под Одессой переполнены больными с COVID-19.

Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрировали самое большое количество заболевших коронавирусом с начала пандемии.

А также рассказывали о том, что у прививки от коронавируса есть серьезные противопоказания и ее будут делать не всем.