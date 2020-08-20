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Прививку от коронавируса сделают не всем: кому она противопоказана

Четверг 20 августа 2020 09:22
Прививку от коронавируса сделают не всем: кому она противопоказана
Вакцинироваться от COVID-19 можно будет не всем (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Ученые всего мира прогнозируют вторую волну коронавируса, а вакцину ожидают к 2021 году. К сожалению, привиться смогут не все желающие. Дело в том, что противопоказание к прививке от COVID-19 будет такое же, как в случае заболевания гриппом. Об этом сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Так, ни в коем случае нельзя вакцинироваться больным людям: если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Также не нужно делать прививку тем, кто незадолго до прихода в медкабинет употреблял алкоголь", - рассказал медик изданию Sputnik.

Пить алкоголь перед прививкой строго запрещается.

"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", – отметил Владислав Жемчугов.

По словам доктора, пациент в полном праве проверить сроки вакцины, а также условия ее хранения.

Как мы ранее сообщали, почти половина украинцев готовы сделать бесплатную прививку от коронавируса.

Также мы сообщали, что в США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса.

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