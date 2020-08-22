Вчені назвали можливу причину повторного зараження коронавірусом

Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Залишається надія на вакцини

Коронавірус досі повністю не досліджений. Є багато спірних моментів. Наприклад, чи можна повторно заразитися коронавірусом? Відповідь на питання надали вчені, опублікувавши посилання на статтю в науковому журналі Cell.

Високий рівень деяких цитокінів у хворих COVID-19 може запобігти розвитку імунітету. Дослідники вивчили органи померлих пацієнтів і помітили, що в них відсутні гермінативні центри, які є невід'ємною частиною сталої імунної відповіді.

Гермінативні центри являють собою структури, що виникають у лімфатичних вузлах та селезінці під час інфекції або вакцинації. В них дозрівають В-клітини, що виробляють антитіла та стають довгоживучими клітинами імунної пам'яті.

В-клітини дозволяють організму швидко і ефективно розпізнати патоген та атакувати його в разі повторного зараження, однак заковика в тому, що вони перестають формуватися, якщо захворювання протікає важко. В цьому й полягає основна проблема.

Тобто антитіла можуть захищати людей протягом певного часу і через кілька місяців хворі можуть знову заразитися, і навіть не один раз. До речі, на ефективність вакцин даний момент вплинути не має.

Нагадаємо, що лікарні під Одесою переповнені хворими з COVID-19.

Раніше ми писали про те, що в Україні зареєстрували найбільшу кількість хворих коронавірусом з початку пандемії.

А також розповідали про те, що у щеплення від коронавірусу є серйозні протипоказання та її будуть робити не всім.