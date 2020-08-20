Вирус становится злее: больницы под Одессой переполнены больными с COVID-19

В Одесской области коронавирус стал агрессивнее (Фото: УНИАН)

Врач из Измаила сообщила, что коронавирус стал более агрессивным

В Одесской области начало увеличиваться количество пациентов с коронавирусом. По словам врачей, COVID-19 стал сильнее, и пациенты намного тяжелее переносят болезнь. Больницы Измаила переполнены, а врачи работают просто на износ.

Как рассказала заведующая отделением инфекционной больницы Измаила Анна Николаева, боксы рассчитаны всего на 40 человек, а там находится уже 43 пациента. Большая часть в тяжелом состоянии, у большинства – пневмония. В основном это пациенты старше 60 лет. Об этом пишет издание "Курьер недели".

"Вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме, и все выше становится уровень смертности", - рассказала Николаева.

Она добавила, что ситуация усложняется тем, что лаборатория с опозданием выдает результаты ПЦР-теста и многие больные долго контактируют с другими пациентами.

За июль 2020 года больница приняла 174 пациента с пневмонией, но только у 79 был диагностирован коронавирус.

"В августе этот показатель будет еще больше. Наш медперсонал едва выдерживает, не хватает медсестер, дежурных врачей. Мы все на пределе. И при этом, когда я выхожу за стены больницы, то вижу, насколько люди беспечны, они совершенно не беспокоятся о своем здоровье, в общественных местах не надевают, как положено, маску", - добавила врач.

Она напомнила украинцам, что масочный режим никто не отменял и использование защитных средств на 70% снижает риск заразиться. Николаева отметила, что такое количество больных совершенно нетипично для этого периода, в прошлом году с пневмонией за все лето было 3-4 пациента.

Кроме того, по словам специалиста, сильно сократился инкубационный период коронавируса. Ранее он длился около 2 недель, а сейчас в больницы стали поступать больные через 3-5 дней после контакта и у них сразу обнаруживают типичные симптомы – сильная одышка, температура до 39 градусов, кашель.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрировали самое большое количество заболевших коронавирусом с начала пандемии.

А также рассказывали о том, что у прививки от коронавируса есть серьезные противопоказания и ее будут делать не всем.