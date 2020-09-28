Ученые назвали витамин, который может вылечить коронавирус: в чем его особенность

Назван витамин, который может вылечить коронавирус (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ученые считают, что существенно помочь в лечение коронавирусной болезни может витамин D

Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж определили, что витамина D может иметь важное значение при лечении коронавируса. Сообщается, что вирус негативно влияет на выработку этого витамина, что увеличивает его распространение в организме. Если добавить этот витамин в схему лечения, можно добиться быстрого восстановления. Об этом сообщает ресурс Medium.

Ученые сообщают, что витамин D связывается со специальным рецептором в системе (VDR). У людей, болеющих COVID-19, он снижается в два раза, по сравнению со здоровыми людьми. Это говорит о том, что вирус активно мешает организму вырабатывать VDR. Также вирус активно атакует сам витамин D.

В то же время в Испании провели исследование. 76 пациентам дали холекальциферол (рецептурная форма витамина D) и плацебо. Из 26 пациентов, получавших плацебо, 13 были помещены в отделение интенсивной терапии и 2 умерли. Среди тех, кто лечился холекальциферолом, только 1 был помещен в отделение интенсивной терапии, и никто не умер. Исходя из полученных данных ученые говорят об обнадеживающем результате исследования.

Аналогичные результаты получили с помощью исследования Бостонского университета. Ученые обнаружили, что у людей с дефицитом витамина D на 54% больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем у людей с нормальным уровнем витамина.

Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Ряд исследователей советует находиться на солнечном свету на протяжении 5-30 минут между 10 и 15 часами, а лицам, мало находящимся на солнце, включать в рацион достаточное количество богатой витамином D пищи либо принимать пищевые добавки.

В каких продуктах содержится витамин D

Рыба. Чтобы получить 400 мг витамина D, нужно ежедневно съедать 150 г лососины или 850 г трески.

Чтобы получить 400 мг витамина D, нужно ежедневно съедать 150 г лососины или 850 г трески. Продукты животного происхождения . В значительно меньшей степени витамин D имеют сливочное масло, сыр и другие жирные молочные продукты, яичный желток, икра. 400 мг витамина D соответствуют приблизительно 20 куриным желткам, но врачи ранее утверждали, что холестерин в яичных желтках вреден для организма.

. В значительно меньшей степени витамин D имеют сливочное масло, сыр и другие жирные молочные продукты, яичный желток, икра. 400 мг витамина D соответствуют приблизительно 20 куриным желткам, но врачи ранее утверждали, что холестерин в яичных желтках вреден для организма. Лисички . Естественным источником эргокальциферола для человека являются лесные грибы лисички.

. Естественным источником эргокальциферола для человека являются лесные грибы лисички. Дрожжи. Основным источником промышленного получения витамина D (эргостерола) служат дрожжи.

Стоит отметить, что ранее ученые назвали причину тяжелого перенесения коронавируса, который не связан с хроническими болезнями или возрастом. Эта причина наблюдается у 14% пациентов.

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