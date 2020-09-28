Ученые назвали витамин, который может вылечить коронавирус: в чем его особенность

Ученые считают, что существенно помочь в лечение коронавирусной болезни может витамин D
Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж определили, что витамина D может иметь важное значение при лечении коронавируса. Сообщается, что вирус негативно влияет на выработку этого витамина, что увеличивает его распространение в организме. Если добавить этот витамин в схему лечения, можно добиться быстрого восстановления. Об этом сообщает ресурс Medium.
Ученые сообщают, что витамин D связывается со специальным рецептором в системе (VDR). У людей, болеющих COVID-19, он снижается в два раза, по сравнению со здоровыми людьми. Это говорит о том, что вирус активно мешает организму вырабатывать VDR. Также вирус активно атакует сам витамин D.
В то же время в Испании провели исследование. 76 пациентам дали холекальциферол (рецептурная форма витамина D) и плацебо. Из 26 пациентов, получавших плацебо, 13 были помещены в отделение интенсивной терапии и 2 умерли. Среди тех, кто лечился холекальциферолом, только 1 был помещен в отделение интенсивной терапии, и никто не умер. Исходя из полученных данных ученые говорят об обнадеживающем результате исследования.
Аналогичные результаты получили с помощью исследования Бостонского университета. Ученые обнаружили, что у людей с дефицитом витамина D на 54% больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем у людей с нормальным уровнем витамина.
Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Ряд исследователей советует находиться на солнечном свету на протяжении 5-30 минут между 10 и 15 часами, а лицам, мало находящимся на солнце, включать в рацион достаточное количество богатой витамином D пищи либо принимать пищевые добавки.
Стоит отметить, что ранее ученые назвали причину тяжелого перенесения коронавируса, который не связан с хроническими болезнями или возрастом. Эта причина наблюдается у 14% пациентов.
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