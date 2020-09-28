Вчені назвали вітамін, який може вилікувати коронавірус: у чому його особливість

Названий вітамін, який може вилікувати коронавірус (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вчені вважають, що істотно допомогти в лікування коронавірусної хвороби може вітамін D

Дослідники з Національної лабораторії Ок-Рідж визначили, що вітаміну D може мати важливе значення при лікуванні коронавіруса. Повідомляється, що вірус негативно впливає на вироблення цього вітаміну, що збільшує його поширення в організмі. Якщо додати цей вітамін в схему лікування, можна домогтися швидкого відновлення. Про це повідомляє ресурс Medium.

Вчені повідомляють, що вітамін D зв'язується зі спеціальним рецептором в системі (VDR). У людей, які хворіють на COVID-19, він знижується у два рази у порівнянні зі здоровими людьми. Це говорить про те, що вірус активно заважає організму виробляти VDR. Також вірус активно атакує сам вітамін D.

Разом з тим в Іспанії провели дослідження для перевірки ефективності вітаміна D у лікуванні COVID-19. Так, 76 пацієнтам дали холекальциферол (рецептурна форма вітаміну D) і плацебо. З 26 пацієнтів, які отримували плацебо, 13 були поміщені у відділення інтенсивної терапії та 2 померли. Серед тих, хто лікувався холекальциферолом, тільки 1 був поміщений у відділення інтенсивної терапії, і ніхто не помер. Виходячи з отриманих даних вчені говорять про обнадійливий результат дослідження.

Аналогічні результати отримали за допомогою дослідження Бостонського університету. Вчені виявили, що у людей з дефіцитом вітаміну D на 54% більше шансів отримати позитивний результат тесту на COVID-19, ніж у людей з нормальним рівнем вітаміну.

Деяка частка потреби у вітаміні D забезпечується коштом його утворення в шкірі при знаходженні на прямому сонячному світлі. Ряд дослідників радить перебувати на сонячному світлі протягом 5-30 хвилин між 10 і 15 годинами, а особам, мало що знаходяться на сонці, включати в раціон достатню кількість багатої вітаміном D їжі або приймати харчові добавки.

У яких продуктах міститься вітамін D

Риба. Щоб отримати 400 мг вітаміну D, потрібно щодня з'їдати 150 г лососини або 850 г тріски.

Щоб отримати 400 мг вітаміну D, потрібно щодня з'їдати 150 г лососини або 850 г тріски. Продукти тваринного походження. В значно меншій мірі вітамін D мають вершкове масло, сир та інші жирні молочні продукти, яєчний жовток, ікра. 400 мг вітаміну D відповідають приблизно 20 курячим жовткам, але лікарі раніше стверджували, що холестерин в яєчних жовтках шкідливий для організму.

В значно меншій мірі вітамін D мають вершкове масло, сир та інші жирні молочні продукти, яєчний жовток, ікра. 400 мг вітаміну D відповідають приблизно 20 курячим жовткам, але лікарі раніше стверджували, що холестерин в яєчних жовтках шкідливий для організму. Лисички. Природним джерелом ергокальциферолу для людини є лісові гриби лисички.

Природним джерелом ергокальциферолу для людини є лісові гриби лисички. Дріжджі. Основним джерелом промислового отримання вітаміну D (ергостеролу) служать дріжджі.

Варто відзначити, що раніше вчені назвали причину важкого перенесення коронавіруса, який не пов'язаний з хронічними хворобами або віком. Ця причина спостерігається у 14% пацієнтів.

Також раніше ми повідомляли, що лікар назвала нові симптоми COVID-19 в українців.