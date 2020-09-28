Врач назвала новые симптомы COVID-19 у украинцев: отличаются от прежних

Коронавирус стал более агрессивным (коллаж РБК-Украина)

У больных коронавирусом в Украине начали наблюдаться новые симптомы

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей и становится все более агрессивным. Так, медики отмечают, что у инфекции появились новые симптомы, которые не замечались у пациентов ранее.

"Об изменении вируса не можем говорить, это научная работа. Но мы видим, как меняется клиническая картина у наших пациентов. Те больные, которые поступали в марте, отличаются от тех, которые были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы", – рассказала "Суспільному" заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова.

По словам медика, раньше у пациентов вначале появлялась боль в горле и слабость, а потом подымалась температура тела. И только потом у них появлялась пневмония. Но сейчас к симптомам добавился и насморк. Не всегда симптомом коронавируса является температура.

"В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые говорили, что их беспокоят насморк и общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня – сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье ", – рассказала Молокова.

Отметим, что медики говорят, что сейчас пациенты жалуются на такие же симптомы, как при и ОРВИ, а позже делают тест и он показывает COVID-19.

Напомним, что в Украине обнаружили небольшой спад числа новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился еще 2671 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и Киеве.

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