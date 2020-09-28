Названа причина тяжелого течения COVID-19: не из-за болезней или возраста

Лечение от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Медики предупреждают, что в 14% случаев у тяжелого течения COVID-19 есть одна странная причина

Тяжелое течение коронавируса не всегда связано с возрастом или хроническими болезнями. Ученые обнаружили, что у больных COVID-19, в том числе у молодых здоровых людей, может наблюдаться тяжелое течение заболевания из-за иммунных сигнальных химических веществ. Так, в 14% случаев тяжелое перенесение болезни связано с тем, что иммунитет атакует собственные клетки.

По данным исследования около тысячи пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни ученые определили, что около 10% случаев могут быть связаны с дисфункцией иммунных сигнальных химических веществ, называемых интерферонами I типа. Об этом говорится в публикации Science.

Сообщается, что интерфероны типа I имеют решающее значение для защиты от гриппа и других вирусов. Жан-Лоран Казанова из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и его коллеги проанализировали ДНК людей с тяжелой формой COVID-19 в поисках конкретных мутаций в генах, запускающих выработку интерферонов типа I. Команда обнаружила, что у 3,5% участников исследования были такие мутации, которые сделали их неспособными производить сигнальные химические вещества.

При этом второе исследование, в котором анализировали ДНК людей, тяжело переносящих это инфекционное заболевание, коллеги искали аутоантитела – антитела, которые по неизвестным причинам атакуют собственные ткани и органы тела. Исследователи обнаружили, что более 10% людей с тяжелой формой COVID-19 имели аутоантитела, нацеленные на активность интерферона I типа, по сравнению с 0,3% в общей популяции. Лабораторные эксперименты подтвердили, что аутоантитела подавляют активность интерферона I типа.

"Вместе эти две работы объясняют почти 14% тяжелых случаев COVID-19. Это просто удивительно", - говорит Цян Пан-Хаммарстрем, иммунолог Каролинского института.

Медики считают, что это важное открытие может помочь медицине с разработкой препаратов для лечения коронавируса. Предполагается, что ученые смогут внедрить в них интерфероны.

Напомним, что ранее врач назвала новые симптомы COVID-19 у украинцев.

Как мы писали ранее, в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса.