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Вчені назвали вітамін, який може рятувати від COVID-19

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 12:42
Вчені назвали вітамін, який може рятувати від COVID-19
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус можна лікувати і полегшувати стан симптоми хвороби за допомогою вітаміну D

Коронавірус COVID-19 у всьому світі вразив уже понад 2,5 мільйона людей і призвів до 170 тисяч смертей. Вчені продовжують свою боротьбу зі страшним вірусом, досліджуючи можливості запобігти інфікуванню.

Так, вітамін D, за даними деяких досліджень, може допомагати пацієнтам з COVID-19, пише Daily Mail.

Вчені вважають, що вітамін D знижує на 50% загрозу захворювань грудної клітини. Вже було доведено, що у людини у 3-4 рази більше шансів захворіти на простудне захворювання при дефіциті вітаміну D.

Вже зараз в Університеті Гренади в Іспанії анонсували дослідження, яке буде проводитися протягом 10 тижнів. В експерименті візьмуть участь 200 пацієнтів з коронавірусом.

Завданням науковців є також з'ясувати, чи можуть підвищені дози "сонячного вітаміну" полегшувати такі симптоми коронавіруса, як лихоманка, втома, і запобігати погіршенню стану хворих.

Поки що багато дослідників скептично ставляться до того, що вітамін D може лікувати коронавірус. Але якщо результати експерименту дадуть позитивний результат, то дослідження продовжать, щоб з'ясувати необхідну дозу речовини.

Раніше лікарі назвали умови, за яких вітамін С може допомагати лікувати хворих з коронавірусною інфекцією.

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