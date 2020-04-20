Витамин С спасает от коронавируса: врачи назвали условие

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Течение коронавируса в некоторых случаях может облегчить витамин С

Коронавирус COVID-19 в мире поразил уже больше 2,4 миллиона человек. Болезнь со времени ее появления обрастает мифами, в том числе и относительно витаминов, что якобы являются профилактикой вируса. Что известно о витамине С и коронавирусе - в материале Styler.

Так, в США провели два больших исследования по витамину С. Ученые назвали условия, при которых употребление добавки может спасти от коронавируса.

По словам врача-госпиталиста Валентины Голобородько, работающей в Montefiore Medical Center (Бронкс, город Нью-Йорк), малые дозы витамина С не помогут ни предотвратить коронавирус, ни облегчить течение болезни. А вот большие дозы помогают спасать от пациентов, утверждает медик. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В малых дозах витамин С может помочь разве что людям с его недостатком. Чтобы избежать дефицита витамина, нужно употреблять достаточное количество фруктов. Но накопить его в организме не удастся, ведь он выводится с мочой. Кому может помочь витамин С, это людям с диабетом и почечной недостаточностью. Достаточное количество витамина поможет улучшить иммунитет.

А вот высокие дозы витамина С, применяемые в больницах, могут уменьшить смертность у больных с сепсисом, то есть с очень тяжелой инфекцией в целом. Еще одно исследование подтвердило эффективность высоких доз витамина С внутривенно при остром респираторном дистресс-синдроме.

"Поскольку во время коронавируса у больных наблюдается и то, и другое, поэтому есть повод думать, что витамин С внутривенно будет эффективным для лечения в первую очередь тяжелых больных в реанимациях", - говорит Валентина Голобородько.

Врач также рассказала, что витамин С нужно применять с осторожностью, ведь передозировка вызывает побочные эффекты. Обычная доза для человека - 75 мг в день, которую мы получаем при полноценном питании.

А вот дозы свыше 2 граммов в день могут приводить к тошноте, диарее, болям в животе. Еще большие дозы способствуют образованию камней в почках.

Врач рассказала о витамине С и коронавирусе (видео: YoTube/ТСН)

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