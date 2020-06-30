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Вчені назвали найшкідливіший чай: вбиває зубну емаль

STYLERЖиття    30.06.2020 - 07:02
Вчені назвали найшкідливіший чай: вбиває зубну емаль
Фахівці розповіли про шкідливі чаї (фото: pixabay.com)

Чай не завжди є корисним напоєм

Всіма улюблений підбадьорливий напій чай виявляється іноді шкідливий, а не корисний. Фахівці назвали сорти чаю, від вживання яких краще утриматися. До них відносяться каркаде, пуер і навіть звичайний чорний чай. У будь-якому разі у всьому важлива міра і навіть у вживанні цих напоїв.

Каркаде псує зубну емаль

Вважається, що кислі продукти і напої негативно позначаються на стані зубної емалі. Так от німецькі вчені вирішили перевірити, який з кислих продуктів – найнебезпечніший. Для цього провели експеримент: більше 1000 зубів, що залишилися в кабінеті стоматологів, занурювали на кілька хвилин у напій і після вимірювали твердість емалі. Результати вийшли шокуючими. На першому місці по шкідливості виявився чай каркаде, ненабагато випередивши різні види газованих напоїв, алкоголю і енергетиків.

Пуер може викликати болі в шлунку

Таніни в чайному листі відповідають за гіркий, сухий смак чаю. В'язка природа танінів також може дратувати травний тракт, що може призвести до неприємних симптомів, таких як нудота або біль у животі. Причому отримати такий ефект можна від різної кількості Пуеру. Деяким буде достатньо двох чашок, а деяким п'яти. Будьте обережні з пуером.

Зелений чай дуже сечогінний

Зелений чай вважається найкориснішим і нешкідливим, але це не зовсім так. Зелений чай володіє бактерицидною і вираженою сечогінною властивістю. Проблема полягає в тому, що при великій кількості зеленого чаю він вбиває не тільки шкідливі мікроби, але і корисні. А якщо зовсім замінити зеленим чаєм всю рідину, яку ви споживаєте за день, у результаті отримаєте масу проблем з нирками, печінкою і просто отруїте організм.

Як ми раніше писали, учені назвали продукти, що прискорюють старіння.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України чай
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