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Эксперт назвал овощ, который вреднее колбасы

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Среда 22 декабря 2021 08:48
Эксперт назвал овощ, который вреднее колбасы Фото: Назван самый нитратный овощ (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Все украинцы знают такой популярный овощ, как свекла. Еще бы, ведь это одна из составляющих борщевого набора. Но все ли знают, что содержание в свекле нитратов в 20 раз больше, чем в колбасе.

Об этом сообщил технолог мясопереработки Павел Агапкин телеканалу "Звезда".

Чем опасна свекла

По словам эксперта, в колбасе содержится в 20 раз меньше нитратов, чем в свекле. При жарке на сковороде в свекле из нитратов образуется большое количество нитрита.

"Посмотрите содержание нитрата в свекле - до 1000 мг/кг. В колбасе содержится до 50 мг/кг", - сообщил Агапкин.

При этом он усомнился в том, что нитриты негативно влияют на организм.

"Нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах. Столетиями люди эти салаты и борщи едят, и ничего с ними страшного не случается", - отметил специалист.

Кому нельзя есть свеклу

В свекле содержится много сахара, ее стоит с осторожностью употреблять диабетикам. Также важно есть свеклу в ограниченных количествах тем, кто страдает остеопорозом или предрасположен к нему, потому что она мешает усвоению кальция. Кроме того, в свекле содержится много хлора. Людям с гастритом и повышенной кислостностью следует о ней забыть.

Если есть свеклу каждый день

Овощ стабилизирует состояние сосудов и делает их более эластичными, обеспечивая организму хороший поток крови по всему телу. Если включить продукт в ежедневный рацион, можно избавиться от кислородного голодания мозга, мышц и сердца, а также кровоизлияний.

Напомним, что врачи назвали единственную специю, спасающую от диабета.

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