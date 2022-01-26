ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые назвали самый лучший вид хлеба, снижающий риск рака и ССЗ

Новина українською →
Среда 26 января 2022 09:24
Ученые назвали самый лучший вид хлеба, снижающий риск рака и ССЗ Фото: исследователи определили лучший вид хлеба (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

О хлебе можно нередко услышать негативные отзывы в плане влияния на здоровье, хотя на самом деле было доказано, что некоторые сорта очень полезны и являются профилактикой сердечно-сосудистых и других заболеваний, положительно влияют на долголетие.

Об этом передает Express.

Какие же виды хлебобулочных изделий считаются самыми полезными и почему? Ответ на этот вопрос дал известный американский врач и писатель Стивен Гандри, со ссылкой на исследование ученых.

Как обращает внимание кардиолог в своей новой книге "Парадокс растений", ячменный хлеб содержит мало углеводов, при этом содержит витамины и минералы, клетчатку, селен и многие другие питательные вещества, которых нет в хлебе, приготовленном из рафинированной хлебной муки.

По словам нутрициологов, диетические преимущества ячменя значительны и более полезны, чем другие зерна.

По сравнению со многими другими злаками, даже с другими цельными зернами, ячмень содержит меньше жира и калорий, но больше - пищевых волокон и некоторых микроэлементов.

Считается, что употребление ячменного хлеба полезно для снижения риска ишемической болезни сердца, диабета и даже некоторых видов рака.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, была дополнительно проанализирована связь ячменя со здоровым старением.

В этой работе отмечается, что ячмень "имеет различные преимущества для здоровья", в том числе обладает способностью снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в крови, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"У него низкий гликемический индекс, который помогает контролировать уровень глюкозы в крови и инсулин, что полезно для здоровья кишечника и его способности уменьшать висцеральный жир", - говорится в исследовании.

Ученые в ходе исследования давали мышам ячмень, чтобы определить его влияние на продолжительность жизни, и так был зафиксирован его позитивный эффект.

Напомним, ранее диетолог назвала продукты, которые сердце садят, а какие - снижают риск развития заболеваний у совершенно здоровых людей.

Добавим также, перед этим эксперт рассказала, как можно сделать вредную пищу полезной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Советы диетолога Советы врача
LITE
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов