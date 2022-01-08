Названы продукты, которые сердце садят, а какие - снижают риск развития заболеваний
Некоторые продукты противопоказаны людям, имеющим недуги сердца или больные сосуды. В то же время медики разработали кардиотрофический тип питания, который помогает уменьшить не только симптомы и развитие проблем с работой этого жизненно важного органа, но и существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у совершенно здоровых.
Об этом передает "Країна здоров'я".
Присутствие каких продуктов в рационе поможет обогатить организм полезными витаминами и микроэлементами и нормализовать работу сердца, рассказала диетолог Анна Завацкая.
Для "сердечников" отлично подойдут продукты, которые богаты:
калием и магнием (чернослив, курага, цитрусовые, орехи, картофель, гречка, морская капуста, цельнозерновой хлеб, пшенная крупа, петрушка);
белком (обезжиренное молоко и сыр, рыба и нежирное мясо);
сложными углеводами (цельнозерновой хлеб, крупы и бобовые).
Что следует исключить из рациона людям с болезнями сердца
Как отметила диетолог, настоятельно рекомендуется "сердечникам" отказаться от продуктов, в которых много насыщенных жиров, трансжиров и сахара. А именно:
- жирные сорта мяса и птицы;
- молочные продукты с повышенным процентом жирности;
- продукты глубокой переработки;
- также желательно не употреблять слишком соленую или сладкую пищу, так как "крайности" тоже чреваты осложнениями состояния.
"Продукты с большим количеством сахара, вроде варенья, джема и сиропа также следует уменьшить до максимума", - призвала специалист, посоветовав заменить их натуральными сладкими овощами и фруктами.
Завацкая добавила, что людям со слабым сердцем обязательно нужно есть каждый день не менее 500 грамм свежих овощей или фруктов.
Напомним, перед этим врачи рассказали, какие продукты помогут снизить артериальное давление.
Также мы писали, что перед этим диетолог высказалась о жирах в рационе и объяснила, почему опасно их "сжигать" препаратами.