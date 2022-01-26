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Вчені назвали найкращий вид хліба, який знижує ризик раку і ССЗ

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Середа 26 січня 2022 09:24
Вчені назвали найкращий вид хліба, який знижує ризик раку і ССЗ Фото: дослідники визначили кращий вид хліба (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Про хліб можна нерідко почути негативні відгуки в плані впливу на здоров'я, хоча насправді було доведено, що деякі сорти дуже корисні та є профілактикою серцево-судинних та інших захворювань, позитивно впливають на довголіття.

Про це передає Express.

Які ж види хлібобулочних виробів вважаються найкориснішими та чому? Відповідь на це питання дав відомий американський лікар і письменник Стівен Гандрі, з посиланням на дослідження науковців.

Як звертає увагу кардіолог у своїй новій книзі "Парадокс рослин", ячмінний хліб містить мало вуглеводів, при цьому містить вітаміни та мінерали, клітковину, селен і багато інших поживних речовин, яких немає в хлібі, приготованому з рафінованої хлібної муки.

За словами нутриціологів, дієтичні переваги ячменю значні та більш корисні, ніж інші зерна.

У порівнянні з багатьма іншими злаками, навіть з іншими цільними зернами, ячмінь містить менше жиру і калорій, проте більше - харчових волокон і деяких мікроелементів.

Вважається, що вживання ячмінного хліба корисно для зниження ризику ішемічної хвороби серця, діабету і навіть деяких видів раку.

У дослідженні, опублікованому в Національній бібліотеці охорони здоров'я, було додатково проаналізовано зв'язок ячменю зі здоровим старінням.

У цій роботі зазначається, що ячмінь "має різні переваги для здоров'я", в тому числі має здатність знижувати рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності в крові, тим самим знижуючи ризик серцево-судинних захворювань.

"Він має низький глікемічний індекс, який допомагає контролювати рівень глюкози в крові та інсулін, що є корисним для здоров'я кишечника та його здатності зменшувати вісцеральний жир", - йдеться в дослідженні.

Науковці в ході дослідження давали мишам ячмінь, щоб визначити його вплив на тривалість життя, і так був зафіксований його позитивний ефект.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала продукти, які серце садять, а які - знижують ризик розвитку захворювань в абсолютно здорових людей.

Додамо також, перед цим експерт розповіла, як можна зробити шкідливу їжу корисною.

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