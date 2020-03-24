ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Врачи назвали самые частые причины смерти пациентов с коронавирусом

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 07:34
Врачи назвали самые частые причины смерти пациентов с коронавирусом
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус чаще поражает определенные группы риска

Коронавирус в мире стал причиной смерти более 16 тысяч человек из около 370 зараженных. Как известно, в группе риска пожилые люди, которые часто имеют разные хронические недуги. Китайские врачи рассказали, какие болезни часто становились причиной смерти пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается в исследовании ученых Китайской академии медицинских наук. Статья была опубликована в The Lancet.

Согласно исследованию данных о пациентах, которые проходили лечение в больницах Уханя, наиболее частыми причинами смерти после инфицирования коронавирусом являются:

  • дыхательная недостаточность,
  • сепсис,
  • вторичные инфекции.

Также врачи назвали самые частые причины по которым заболевание проходило тяжело и с осложнениями:

  • гипертония,
  • диабет,
  • ишемическая болезнь сердца.

Также ученые объяснили, почему у людей в возрасте больше шансов получить осложнения при инфицировании. Это связано с тем, что у старших людей ослабленная иммунная система. Это усиливает воспаление, которое повреждает органы, а также способствует репликации вируса.

Ранее мы писали о том, как безопасно воспользоваться услугой доставки продуктов домой, чтобы не заразиться коронавирусом.

В Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от коронавируса ЧП на вокзале в Киеве: в поезде заблокированы десятки людей
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь