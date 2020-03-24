Лікарі назвали найбільш часті причини смерті пацієнтів з коронавірусом

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус частіше вражає певні групи ризику

Коронавірус у світі став причиною смерті понад 16 тисяч осіб з близько 370 заражених. Як відомо, у групі ризику літні люди, що часто мають різні хронічні недуги. Китайські лікарі розповіли, які хвороби часто ставали причиною смерті пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляється в дослідженні вчених з Китайської академії медичних наук. Стаття була опублікована в The Lancet.

Згідно з дослідженням даних про пацієнтів, які проходили лікування в лікарнях Уханя, найбільш частими причинами смерті після інфікування коронавірусом є:

дихальна недостатність,

сепсис,

вторинні інфекції.

Також лікарі назвали найбільш часті причини через які захворювання проходило важко і з ускладненнями:

гіпертонія,

діабет,

ішемічна хвороба серця.

Також вчені пояснили, чому у людей у віці більше шансів отримати ускладнення при інфікуванні. Це пов'язано з тим, що у старших людей ослаблена імунна система. Це посилює запалення, яке пошкоджує органи, а також сприяє реплікації вірусу.

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