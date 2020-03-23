Как не заразиться коронавирусом через доставку продуктов

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Из-за коронавируса в Украине в МОЗ рекомендуют заказывать продукты домой

Коронавирус в Украине уже стал причиной трех смертей, 73 человека заразились. Многие украинцы приняли решение оставаться дома на период карантина, чтобы обезопасить себя, окружающих и уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции. Но что делать, когда продукты закончились, либо же вам требуется докупить скоропортящихся продуктов, таких, как, хлеб или молоко?

В Минздраве рассказали, безопасна ли доставка продуктов и готовой еды на дом, какие меры нужно принять, чтобы обезопасить себя еще больше. А в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) сообщили, как правильно организовать самоизоляцию.

Можно ли заразиться от онлайн-продуктов

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал, что заразиться COVID-19 таким образом почти невозможно и это гораздо безопаснее, чем поход в магазин.

"Это невозможно, чтобы упаковку онлайн-заказов делала больной человек, - заявил Ляшко. - Владелец предприятия обязан контролировать своих работников. В случае появления у них симптомов - отстранить от работы и направить к врачу".

Как правильно распаковать продукты после доставки

Чтобы обезопасить себя после доставки, нужно:

переложить продукты в домашнюю чистую тару,

упаковку выбросить,

тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой минимум 45 секунд; антибактериальное мыло не использовать.

Как правильно самоизолироваться и кому это нужно сделать обязательно

Самоизоляция означает избежание близкого контакта с другими людьми. Исключением является только обращение за медицинской помощью (только после консультации по телефону).

В ЦОЗ считают, что самоизоляция нужна:

для тех, кто ожидает результаты теста на новый коронавирус;

для тех, кто близко контактировал с лицами, заболевшими COVID-19;

для тех, кто недавно вернулся из стран, где зафиксирован новый коронавирус (даже если отсутствуют симптомы).

Сколько длится самоизоляция

Если вам рекомендовал врач или вы самостоятельно приняли решение об изоляции, она должна длиться не менее двух недель с даты начала случая, который стал причиной самоизоляции: путешествие, контакт с больным и так далее.

Как подготовиться к самоизоляции?

Попробуйте спланировать время самоизоляции так, чтобы у вас не возникало необходимости выходить из дома или принимать посетителей. Объясните это друзьям и родственникам, а также обсудите возможность дистанционной работы.

Сохраните контакты вашего врача и предварительно оповестите его о причине самоизоляции, а также выберите контактное лицо, к которому будете обращаться за помощью.

Что делать, если проживаете не одни?

Нужно изолироваться в отдельной комнате, которая хорошо проветривается. Если есть возможность пользоваться отдельной ванной комнатой и/или туалетом, а также готовить еду и питаться отдельно - сделайте это.

Не забывайте о регулярном мытье рук с мылом, уборка, в том числе влажная уборка поверхностей, гигиену кашля, использование одноразовых салфеток и платочков. Во время необходимых контактов с людьми всегда надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Как организовать доставку пищевых продуктов?

Попробуйте минимизировать походы в магазин. Если есть возможность, попросите друзей или родственников доставлять вам продукты питания и необходимые покупки до входной двери или пользуйтесь услугами доставки по дистанционной оплатой.

Что делать, если вам необходимо покинуть жилье?

Если возникла необходимость покинуть место самоизоляции - надевайте маску и минимизируйте контакты с людьми. Пользуйтесь антисептиком для рук и соблюдайте гигиену кашля.

Что делать если у вас появились симптомы?

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы COVID-19: кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура и прочее - немедленно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своей истории путешествий и возможные контакты с лицами, больными острыми вирусными заболеваниями.

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