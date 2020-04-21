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Ученые назвали период, когда больные с COVID-19 опаснее всего для окружающих

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 21:52
Ученые назвали период, когда больные с COVID-19 опаснее всего для окружающих
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые выяснили, в какой период пациенты с COVID-19 самые заразные для окружающих

Коронавирус в Украине был диагностирован у 6125 человек. 161 пациент скончался из-за осложнений. Всего в мире инфицировано более двух с половиной миллиона человек, а общее количество погибших по состоянию на 21 апреля, уже более 170 тысяч человек.

Ученые выяснили, что самую большую опасность для окружающих несет пациент с COVID-19, у которого еще нет явных симптомов инфицирования. Об этом говорится в новой статье китайских ученых, которая опубликована в журнале Nature Medicine.

Для проведения исследования ученые брали пробы у 94 пациентов в больнице Гуанчжоу. В течение 30 дней у них брали мазки из горла и носа. Выяснилось, что пик заразности у больных с коронавирусом наступает за один-два дня до появления первых симптомов. Высокие вирусные нагрузки (количество вирусных частиц в объеме биологической жидкости зараженного) у инфицированных появились через один-два дня после появления первых симптомов. Затем они начинали снижаться до самого низкого показателя в течение 21 дня.

Как объясняют ученые, это значит, что выделение вируса у больных с COVID-19 начинается за два дня до появления первых симптомов, а после этого – вирусная нагрузка начинает постепенно сокращаться. Уже через 8 дней после появления первых симптомов больной становится менее заразным чем в первые несколько дней после инфицирования.

Кроме того, ученые считают, что бессимптомные пациенты с COVID-19 не настолько заразны, как те, у кого уже есть явные первые признаки COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, почему мужчины чаще болеют коронавирусом.

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