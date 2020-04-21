Вчені назвали період, коли хворі з COVID-19 найнебезпечніші для оточуючих

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені з'ясували, у який період пацієнти з COVID-19 найбільш заразні для оточення

Коронавірус в Україні був діагностований у 6125 людей. 161 пацієнт помер через ускладнення. Всього у світі інфіковано понад два з половиною мільйони осіб, а загальна кількість загиблих за станом на 21 квітня, вже понад 170 тисяч осіб.

Вчені з'ясували, що найбільшу небезпеку для оточення несе пацієнт з COVID-19, у якого ще немає явних симптомів інфікування. Про це йдеться в новій статті китайських вчених, яка опублікована в журналі Nature Medicine.

Для проведення дослідження вчені брали проби у 94 пацієнтів у лікарні Гуанчжоу. Протягом 30 днів у них брали мазки з горла і носа. З'ясувалося, що пік заразності у хворих з коронавірусом настає за один-два дні до появи перших симптомів. Високі вірусні навантаження (кількість вірусних частинок в об'ємі біологічної рідини зараженого) в інфікованих з'явилися через один-два дні після появи перших симптомів. Потім вони починали знижуватися до найнижчого показника протягом 21 дня.

Як пояснюють вчені, це означає, що виділення вірусу у хворих з COVID-19 починається за два дні до появи перших симптомів, а після цього – вірусне навантаження починає поступово скорочуватися. Вже через 8 днів після появи перших симптомів хворий стає менш заразним ніж у перші кілька днів після інфікування.

Крім того, вчені вважають, що безсимптомні пацієнти з COVID-19 не настільки заразні, як ті, у кого вже є перші явні ознаки COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили, чому чоловіки частіше хворіють на коронавірус.