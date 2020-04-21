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Почему мужчины чаще болеют коронавирусом: названа неожиданная причина

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 11:44
Почему мужчины чаще болеют коронавирусом: названа неожиданная причина
Коронавирус чаще инфицирует мужчин (фото: РБК-Украина)

Ученые рассказали, почему мужчины болеют чаще всего коронавирусом

Коронавирус в мире инфицировал уже окло 2,5 миллионов человек. Инфекция продолжает распространяться. Британские ученые заявили, что в стране количество мужчин, зараженных COVID-19, превышает количество больных женщин в два раза.

Женщины преодолевают болезнь за четыре дня, а мужчинам для выздоровления нужно не менее шести. Об этом пишет таблоид Daily Mail. Специалисты выяснили, что причина большей заболеваемости у мужского пола - это их яички. По версии ученых, частицы вируса присоединяются к клеткам белка, обитающего в тестикулах.

Коронавирус собирается именно в текстикулах, там он прячется и от имунной системы. Это позволяет инфекции длительное время сохраняться в организме мужчин. Когда коронавирус вторгается в тела, он связывается с клетками, выражающими белок ACE2 или ангиотензинпревращающий фермент. Эти ферменты обнаруживаются в легких, сердце и кишечнике. У мужчин данные белки также в больших количествах встречаются в яичках. В женских яичниках содержание ACE2 намного меньше.

Кстати, врачи-онкологи из медицинского центра Montefiore в Бронксе изучили три семьи и опубликовали исследование, что мужчины более тяжело переносят коронавирус. Его результаты опубликованы на сайте MedRxiv. По мнению вирусологов, коронавирус нуждается в перемещениях через кровоток, чтобы достичь яичек.

Как мы ранее писали, врач назвал новый симптом коронавируса: о нем вы еще не знали.

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